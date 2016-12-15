04:08

Пользователи, ведущие онлайн-трансляции на YouTube, смогут получить деньги за просмотры своего контента с помощью сервиса Super Chat. Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

Изначально функция будет доступна пользователям, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч, остальным доступ к этому сервису создатели обещают предоставить «в ближайшее время». Первыми функцию опробуют блогеры из 20 стран мира и зрители из 40 государств. Россия на данный момент входит в категорию зрителей.

Зритель, смотрящий онлайн-трансляцию, сможет «покупать» сообщения в общем чате, которые будут выделяться в отдельным цветом и находится над всеми комментариями сроком до пяти часов.

«Super Chat дает зрителям возможность добавить немного визуальной составляющей к их чатам, а создателям предоставляет новый способ поддерживать связь со своими поклонниками, зарабатывая при этом немного денег», – отметили в YouTube.

13 января Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров в России. Он предусматривает, что иностранные лица не смогут более чем на 20% владеть аудиовизуальными сервисами, присутствующими на российском рынке. Речь идет о площадках, аудитория которых превышает 100 тысяч жителей РФ в месяц (или 20 тысяч пользователей, если сервис создан для одного субъекта страны).

В связи с рассмотрением этой инициативы Медиакоммуникационный союз предупреждал, что после принятия законопроекта под запретом может оказаться YouTube. В Минкомсвязи заверили, что YouTube под ограничения не попадет.