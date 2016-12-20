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Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Москвы и центрального промышленного района были приведены в высшую степень боеготовности. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

«В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности», – рассказали в департаменте.

Агентство пояснило, что «внезапная» проверка коснулась дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С».

В Минобороны добавили, что прибыв в назначенные районы, подразделения должны развернуть технику, проконтролировать функционирование аппаратуры, после чего заступить на боевое дежурство.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился провести внезапные проверки российских Воздушно-космических сил. Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что это необходимо для «оценки готовности органов военного управления и войск и для выполнения учебно-боевых задач».