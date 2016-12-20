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Президент США Дональд Трамп назвал «позором» затягивание сроков формирования своей администрации. Об этом он сообщил в твиттере.

«Это позор, что мой кабинет до сих пор не сформирован. Это самое большая задержка в истории страны. Препятствие демократов!» – написал американский лидер.

Всего в состав президентской администрации Сенат должен одобрить 21 кандидата. К настоящему моменту утверждено шесть выдвинутых Трампом претендентов.

Кроме того, CNN сообщил, что Трамп остался недовольным работой пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Президент счел, что Спайсер не справляется со своей нагрузкой, потому что совмещает две должности: пресс-секретаря и директора по медиакоммуникациям. В связи с этим Белый дом начал искать ему помощника.

8 февраля Reuters сообщило, что впервые в истории США вице-президент был вынужден отдать решающий голос при утверждении кандидатуры министра. После того, как вице-президент Майк Пенс проголосовал за кандидатуру Бетси ДеВос, она была утверждена на пост министра образования. В Сенате голоса разделились поровну – 50 против 50.