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Bank of America открыл три полностью автоматизированных офиса. Об этом Reuters рассказала пресс-секретарь финансовой организации Энн Пейс.

По ее словам, в новых филиалах можно не только обналичить деньги, но и получить ипотеку, автокредит или оформить кредитную карту. Услуги будут оказывать по видеосвязи сотрудники других отделений. Такое решение Bank of America принял, чтобы сократить расходы, отметила пресс-секретарь.

В планах у финансовой организации открыть как минимум 50 новых филиалов в 2018 году, часть из них будет автоматизирована.

Пейс отметила, что в конечном счеты Bank of America стремится оптимизировать работу своих филиалов. Если в 2010 году у банка было 5,9 тысяч отделений, то к 2016 их стало 4,6 тысячи.

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