16:25

Ленинский районный суд Кирова приговорил политика Алексея Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса» с испытательным сроком полтора года и штрафу 500 тысяч рублей. Трансляция заседания велась на Newcaster.TV.

Бизнесмену Петру Офицерову суд назначил четыре года условно и такой же штраф. Такое наказание обоим подсудимым запросила прокуратура.

В испытательном сроке судья учел предыдущий, срок по первому приговору составлял четыре года.

Читая приговор, судья Алексей Втюрин сообщил, что выплаченный по первому приговору за «Кировлес» штраф суд решил зачесть в новом приговоре как выплаченный. Подписку о невыезде, которую суд назначил Офицерову и Навальному 3 февраля, Втюрин отменил.

После оглашения Навальный заявил, что новый приговор также будет отменен, он намерен его обжаловать. Политик подчеркнул, что по-прежнему ведет свою предвыборную кампанию.

Навальный приехал на заседание с сумкой на случай вынесения приговора с реальным сроком заключения. В ходе оглашения приговора оппозиционер заметил, что судья дословно читает предыдущий приговор 2013 года, который отменил Верховный суд РФ по решению ЕСПЧ.

https://twitter.com/navalny/status/829275736045387780

После отмены приговора Навальный получил право участвовать в выборах и заявил о намерении стать кандидатом в президенты РФ в 2018 году.

Как пишут «Ведомости», из-за нового обвинительного приговора срок запрета на выдвижение может увеличиться. Осужденные за тяжкие преступления не могут баллотироваться в течение 10 лет после снятия или погашения судимости.

Адвокат Навального Вадим Кобзев пояснил изданию, что испытательный срок для Навального будет отсчитываться заново. Те четыре года испытательного срока, что прошли с 2013 года, засчитаны не будут, сказал юрист.

Адвокат политика Ольга Михайлова подтвердила «Интерфаксу», что обвинительный приговор лишает Навального права в ближайшие десять лет участвовать в выборах.

Как сказал Republic глава избирательного штаба Навального Леонид Волков, кампания «в любом случае планировалась, исходя из того, что по закону он [Навальный] не будет иметь “формального” права баллотироваться».

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил РИА Новости, что если Навальный «не будет лишен свободы, то может участвовать в выборах». В противном случае это будет нарушением Конституции, считает Жданов.

Навальный 3 февраля выступил с последним словом, заявив, что не признает себя виновным и не будет признавать приговор. По его мнению, обвинения по делу «Кировлеса» это послание: «Алексей, мы тебя еще раз вежливо предупреждаем, что ты не можешь участвовать в политической жизни».

В 2013 году Навальный и Офицеров получили пять и четыре года тюремного заключения соответственно, затем наказание им сменили на условное. Суд признал их виновными в хищении 16 млн рублей у «Кировлеса».