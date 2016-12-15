09:03

Число активных пользователей Telegram в России по итогам января 2017 года достигло 6 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического сервиса Combot.

Год назад российских пользователей мессенджера было в три раза меньше. Гендиректор Combot Федор Скуратов пояснил «Ведомостям», что речь идет о тех, кто пользуется Telegram ежемесячно.

По оценке Скуратова, это примерно 60% от всех скачавших приложение в России и около 6% от мировой базы активных пользователей мессенджера.

Аналитическая платформа AppAnnie, данные которой приводят «Ведомости», подсчитала что Telegram входит в России в топ-пять приложений в категории «Соцсети» для iOS.

В этой категории мессенджер обошел фейсбук, «Одноклассников», Periscope и мессенджер фейсбука. Первые четыре места занимают WhatsApp, VK, Viber и Skype соответственно.

Заметка дополняется.