09:18

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) погиб в результате теракта.

Об этом сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает «Интерфакс».

«Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона “Сомали” полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса», – сказал представитель властей ДНР.

Как пишет Life, Гиви погиб «при взрыве у себя в кабинете». Источник «Интерфакса» также располагает такой информацией. По его словам, «в кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар».

Как сказали агентству в прокуратуре самопровозглашенной республики, теракт связан с убийством Арсения Павлова (Моторолы).

По мнению представителей ДНР, «за терактами стоят украинские спецслужбы», а «непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы».

Власти ДНР, пишет «Интерфакс», вышли на предполагаемых исполнителей убийства Гиви.

Ранее сообщалось, что Толстых был ранен под Донецком, а подразделение «Сомали» потеряло до 40% бойцов.

Батальон под командованием Гиви участвовал в боевых действиях под Авдеевкой, где в конце января возобновились обстрелы. Подразделение «Сомали» получило известность в 2014 году после боев за Иловайск.