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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп договорились о совместных действиях в сирийской провинции Ракка и городе Эль-Баб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий телеканал NTV. Ракка и Эль-Баб находятся под контролем «Исламского государства» (ИГИЛ), напоминает Reuters.

Трамп и Эрдоган 7 февраля поговорили по телефону. Президент США в разговоре заявил о готовности поддержать Турцию как партнера НАТО.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопрос создания безопасных зон в Сирии, сказали источники Reuters в Турции. Также Эрдоган попросил президента США не поддерживать сирийских курдов.

В начале февраля источники Washington Post сообщили об отказе Трампа действовать по плану администрации предыдущего президента США Барака Обамы по нападению на неофициальную столицу ИГИЛ, город Ракка в одноименной провинции.

Ранее администрация Трампа выражала готовность сотрудничать в Сирии с Россией. В октябре 2016 года Вашингтон объявил о приостановке переговоров с Москвой по этому вопросу, обвинив российскую сторону в атаках на гуманитарные конвои и мирных жителей Сирии.

В декабре план сирийского урегулирования согласовали Турция и Россия. Сообщалось, что стороны договорились разделить Сирию на зоны влияния.