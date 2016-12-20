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Крупнейшая российская сеть магазинов по продаже товаров для детей «Детский мир» в рамках IPO (первичного предложения акций) разместила ценные бумаги по 85 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Торги акциями «Детского мира» начнутся на Московской бирже 10 февраля. В рамках IPO капитализация компании оценена примерно в 62,8 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Sberbank CIB и UBS. Общий объем привлеченных средств в ходе IPO составляет около 18,4 млрд рублей без учета опциона на дополнительное размещение акций для банков-организаторов. В случае полного исполнения опциона объем IPO достигнет 21,1 млрд рублей.

В ходе IPO акции «Детского мира» продали АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), а также ряд представителей менеджмента «Системы» и «Детского мира». «Система» реализовала 19,63% акционерного капитала с возможностью увеличения проданной доли до 22,57%, РКИФ продал 8,7% акций с возможностью увеличения проданной доли до 10%, индивидуальные акционеры – около 0,97% акций.

После IPO доля «Системы» в акционерном капитале «Детского мира» составит не менее 50% плюс одна акция, РКИФ – не менее 13,1%, а у индивидуальных акционеров останется 3,35%.

Как рассказал «Интерфаксу» руководитель управления рынков капитала, управляющий директор Sberbank CIB Антон Мальков, основной спрос на акции «Детского мира» обеспечили инвесторы из США и Европы. Он уточнил, что на бумаги ритейлера было подано более 80 заявок; около 35% пришлось на инвесторов из Великобритании, около 25% – на американских инвесторов, примерно 20% – на европейских, со стороны российских инвесторов поступили около 10% заявок.