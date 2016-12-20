10:41

МВД и ФСБ задержало хакеров, которые за три года похитили более 1 млрд рублей с банковских счетов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Хакеры занимались взломами банковских счетов с 2013 года. Они также проникали в системы критически важной инфраструктуры, в числе которой стратегические промышленные предприятия.

«За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей», – заявили в МВД.

На данный момент к уголовной ответственности привлечено 27 членов группы, в ходе обысков у них было изъято около 4,5 млн рублей. Хакерам предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (часть 1 и 2 статьи 210 УК РФ) и мошенничестве в сфере компьютерной информации (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Заметка дополняется.