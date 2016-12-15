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Причиной сложного финансового положения банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, стали многомиллиардные займы, которые финансовая организация выдавала аффилированным с ней девелоперам. Как сообщает РБК, потери «Пересвета», связанные с московскими девелоперскими компаниями, составляют минимум 20 млрд рублей.

Согласно подсчетам издания, крупнейшим заемщиком «Пересвета», задолжавшим банку около 10–12 млрд рублей, может быть бизнесмен Михаил Бабель и его группа NBM. Кроме того, еще минимум 8 млрд рублей составляют непогашенные кредиты группы «Пересвет-Инвест», главой и совладельцем которой является выпускник Академии ФСБ Олег Пронин.

РБК напоминает, что Бабель в декабре 2016 года был признан банкротом, после того, как Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «М2М Прайвет Банка», которому бизнесмен должен 1,3 млрд рублей. В ноябре Бабель был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах и сейчас находится в СИЗО Можайска. Адвокат бизнесмена отказался от комментариев.

По данным РБК, до весны 2014 года структуры NBM входили в состав акционеров «Пересвета». При этом и с Бабелем, и с Прониным лично взаимодействовал председатель правления банка Александр Швец, который пропал в октябре 2016 года. Тогда же в «Пересвете» пояснили, что Швец не выходит на связь из-за болезни. В статье 8 феврале РБК указывает, что телефон Швеца до сих пор выключен, а официальной информации о его состоянии нет.

В октябре 2016 года рейтинговое агентство Fitch уличило «Пересвет» в выдаче кредитов аффилированным компаниям, у которых нет реальных активов. Тогда же в ЦБ объяснили проблемы «Пересвета» «принимаемыми банком высокими рисками в рамках активного кредитования проектов в строительной отрасли, столкнувшейся в последние годы с серьезным падением спроса».

После этого ЦБ ввел временную администрацию в «Пересвет», а также установил мораторий на выплаты кредиторам. Сейчас временная администрация ведет переговоры о том, будет ли банк санирован; ожидается, что финансовую помощь «Пересвет» может получить через механизм bail-in (принудительную конвертацию требований кредиторов в субординированные облигации).