16:31

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, ограничивающий число лиц, которые могут стать учредителями СМИ. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

За инициативу проголосовали 408 депутатов, против не высказался ни один парламентарий.

Согласно тексту законопроекта, учредителями СМИ не смогут стать лица, которые имеют непогашенную судимость за преступления против конституционного строя или имеют судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с экстремистской деятельностью или нарушением закона «О СМИ». Законопроект, однако, не ограничивает возможность работать в СМИ для указанных людей.

Поправки также позволят отказывать в регистрации и отзывать разрешение на деятельность СМИ, если то не соблюдает антиэкстремистское законодательство.

Согласно действующему законодательству, учредителем СМИ может стать совершеннолетний россиянин или проживающий постоянно в России человек без гражданства, который находится на свободе и признан дееспособным. Он также не должен состоять в запрещенной законом организации.

Одновременно депутаты приняли законопроект, повышающий госпошлину за регистрацию СМИ до 8 тысяч рублей для федеральных изданий и 4 тысяч рублей – для региональных.