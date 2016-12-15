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Роскомнадзор повторно включил ресурс YouPorn в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте «Роскомсвободы».

Сайт был внесен в реестр 7 февраля на основании решения, вынесенного в августе 2016 года. Портал TJ получил решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, в котором сказано, что посещение сайта общедоступно и пользователей сайта не обязывают подтверждать свое совершеннолетие.

«Размещение фотоизображений наружных половых органов проституток следует расценивать как информацию порнографического характера», – говорится в решении суда.

Петроградский суд также расценил действия владельцев сайта как публичную демонстрацию порнографических материалов, так как они не имеют «научного, медицинского или учебного предназначения, а осуществляются для удовлетворения сексуальных потребностей посетителей сайтов».

Ранее в тот же день Роскомнадзор исключил YouPorn из реестра после того, как суд отменил решение о блокировке. Ресурс был заблокирован в середине сентября одновременно с крупнейшим в мире порносайтом Pornhub.