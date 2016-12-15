12:23

В Кремле нет опасений по поводу участия или неучастия оппозиционера Алексея Навального в выборах президента России в 2018 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает «Интерфакс», так он ответил на вопрос о возможной потере Навальным права стать кандидатом в случае обвинительного приговора по делу «Кировлеса».

Говоря о суде над оппозиционером, Песков назвал это «законной процедурой», которая не требует комментариев.

«В данном случае выполняется законная судебная процедура. Те решения, которые будут приняты, вряд ли кто-то может оспаривать, если иного не предусмотрено законом», – сказал представитель Кремля.

Ленинский районный суд Кирова вынесет Навальному приговор 8 февраля. Дело рассматривалось повторно после отмены приговора Верховным судом РФ на основании решения ЕСПЧ.

На время пересмотра дела оппозиционер получил право участвовать в выборах, в декабре 2016 года он объявил о намерении выдвинуться в президенты в 2018 году.