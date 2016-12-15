12:31

Самый богатый депутат Госдумы седьмого созыва Андрей Палкин (избирался от «Единой России») подал в арбитражный суд Архангельской области заявление о банкротстве. Как говорится в карточке дела, документы поступили в суд 1 февраля 2017 года.

Как следует из определения суда от 6 февраля, пока заявление Палкина оставлено без движения, так как оно было подано с нарушением процедур. В частности, должник должен направить копии своего заявления конкурсным кредиторам.

Суд предложил Палкину устранить нарушения до 6 марта 2017 года, после чего дело получит движение. Если нарушения не будут устранены в указанный срок, заявление будет возвращено.

Доход Палкина в 2015 году составил 1,5 млрд рублей; кроме того, в декларации депутат указал сведения о принадлежащих ему 56 квартирах в Архангельской области, трех – в Московской, а также о примерно 200 транспортных средствах.

В январе 2017 года сообщалось, что долги Палкина по налогам превысили 100 млн рублей. Тогда же сам депутат пояснил, что задолженности перед государством у него нет, а имеются только налоговые обязательства.