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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) был убит, чтобы дестабилизировать ситуацию в Донецке, передает «Интерфакс».

«Мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести [конфликт] к дальнейшей эскалации», – заявил Песков.

Песков также отверг возможную причастность Москвы к смерти Толстых.

Ранее 8 февраля в ДНР сообщили о смерти Гиви в результате теракта. По данным «Интерфакса», он погиб «при взрыве у себя в кабинете». Позднее сообщалось, что он погиб «в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета “Шмель”». В прокуратуре Донецка теракт связали с убийством командира другого донецкого подразделения «Спарта» Арсения Павлова (Моторолы).

В убийстве Гиви в ДНР обвинили украинские спецслужбы, а исполнителями, по их мнению, стали диверсионно-разведывательные группы. Власти ДНР сообщили, что вышли на предполагаемых исполнителей убийства.

Подразделение «Сомали» получило известность в 2014 году после участия в боях за Иловайск. Батальон, кроме того, участвовал в боевых действиях под Авдеевкой, где ранее возобновились боевые действия.