13:08

Доходность размещения пенсионных накоплений Внешэкономбанком по итогам 2016 год составила по расширенному инвестиционному портфелю 10,53% годовых, а по портфелю государственных ценных бумаг – 12,2% годовых. Об этом свидетельствуют данные госкорпорации, опубликованные 8 февраля.

Таким образом, доходность пенсионных вложений ВЭБа почти в два раза обогнала инфляцию. За прошлый год она составила 5,4%, став минимальной за всю историю современной России.

В 2015 году доходность от инвестирования пенсионных накоплений ВЭБом также опередила инфляцию. При росте цен в 12,9% по расширенному инвестиционному портфелю доходность вложений составила 13,15% годовых, а по портфелю государственных ценных бумаг – 15,31% годовых.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями так называемых «молчунов» – граждан, которые не перевели свои средства в частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. Их накопления содержатся в расширенном портфеле ВЭБа, а в портфеле государственных ценных бумаг находятся накопления россиян, сознательно выбравших для управления пенсиями ВЭБ.