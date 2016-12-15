13:39

Президиум и экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) обсудят дальнейшие действия в отношении диссертации министра культуры Владимира Мединского после того, как официально получат решение, принятое диссертационным советом МГУ. Об этом рассказал руководитель ВАК Владимир Филиппов, передает «Интерфакс».

Когда именно в ВАК должно поступить заключение совета МГУ, Филиппов не уточнил. 7 февраля декан исторического факультета МГУ Иван Тучков заявил, что диссертационный совет не будет рассматривать работу Мединского по существу, поскольку в материалах отсутствуют «указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты».

«Диссовет – это сообщество ученых-экспертов, которые работают на общественных началах, и они имеют право выражать свою точку зрения любую, и нельзя ученым навязать другую точку зрения», – прокомментировал Филиппов решение совета МГУ.

Заметка дополняется.