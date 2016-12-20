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«Русал» зарегистрировал на Шанхайской фондовой бирже проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях – так называемые панда-бонды (panda bonds). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В результате производитель алюминия станет первой из российских компаний, которая предложит инвесторам ценные бумаги на внутреннем рынке Китая. Объем панда-бондов составит до 10 миллиардов юаней ($1,5 млрд), срок облигаций – семь лет.

Решение о размещении бумаг «Русал» может принять в течение 12 месяцев с момента регистрации проспекта. Предполагается, что привлеченные средства компания направит, в том числе, на закупку в Китае необходимого сырья для собственных предприятий.

В середине 2015 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил, что Россия находится на пороге новых отношений с Китаем, и обе страны готовы к инвестициям со стороны партнера. За год до этого президент России Владимир Путин заявил, что страна будет развивать отношения с Китаем, который становится «державой номер один».

8 февраля 2017 года бизнесмен Геннадий Тимченко заявил, что является совладельцем китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» – первого клуба из Китая, который был принят в КХЛ. «Мои инвестиции в Китай пока только в области спорта. <…> Я вижу большие перспективы в развитии этой, скажем так, коммерческой составляющей. Поскольку все-таки китайский рынок огромен», – цитирует Тимченко RNS.