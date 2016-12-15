15:30

Семье бизнесмена Геннадия Тимченко принадлежит «минимум половина» компании «Стройтранснефтегаз», одного из крупных подрядчиков «Газпрома». Об этом сам Тимченко рассказал 8 февраля в кулуарах годового собрания Российско-китайского делового совета, передает РБК.

«Мои партнеры там мои родственники», – пояснил Тимченко.

Представитель бизнесмена пообещал позднее уточнить, о каких родственниках идет речь, и как распределены между ними доли в компании.

«Стройтранснефтегаз» до октября 2016 года назывался «Стройтрансгаз». Доля Volga Group Тимченко в компании составляла 31,5%.

«Стройтранснефтегаз» в качестве подрядчика принимает участие в основных проектах «Газпрома», в том числе в строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири» и газопровода Ухта-Торжок.

По оценкам журнала Forbes, состояние Тимченко составляет $11,4 млрд, он занимает 5-е место в списке богатейших бизнесменов России. Кроме того, в 2016 году он оказался на 3-й строчке рейтинга Forbes «Короли госзаказа» с господрядами на 161 млрд рублей.