15:40

Министерство труда предложило меры для защиты тех, кто сообщил о коррупционных преступлениях. Поправки в закон «О коррупции» опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

В поправках указано, что сообщивший о таких нарушениях гражданин находится под защитой государства.

В частности, ему обеспечивается конфиденциальность, а также гарантируется защита от неправомерного увольнения и дисциплинарных взысканий.

Как отмечает «Медуза», это второй подобный документ, который подготовил Минтруд. В начале 2015 года министерство предложило платить тем, кто сообщил о коррупции, если их сообщение помогло предотвратить ущерб государству.