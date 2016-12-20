15:51

Россию лишили права провести Чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом в твиттере сообщил журналист немецкого издания ZDF Нильс Кабен.

Это решение было принято на внеочередном съезде Международного союза биатлонистов (IBU). Чемпионат должен был проходить в Тюмени.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов назвал эту информацию «бредом», передает «Р-Спорт». В пресс-службе Международного союза биатлонистов сообщили ТАСС, что решение по этому вопросу «еще не принято».

Ранее в Тюмени отменили проведение этапа Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в марте 2017 года, тогда же от международных соревнований отстранили двоих лыжников. Позднее сообщалось, что еще шестерых российских лыжников отстранили от соревнований в связи с расследованием допингового скандала.

Во второй части доклада Макларена, которая была представлена 9 декабря, фигурируют 31 биатлонист. Они якобы были связаны с приемом допинга. Отмечалось, что некоторые из упомянутых спортсменов завершили свою карьеру. Российские власти отрицали существование в стране системы по сокрытию допинг-проб.