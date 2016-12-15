16:10

В Санкт-Петербурге приравняли к митингам встречи парламентариев с избирателями. Соответствующий законопроект приняли во втором и третьем чтении депутаты Заксобрания Петербурга, сообщает «Фонтанка».

По мнению парламентариев от «Единой России», которые являются авторами документа, оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле несогласованную акцию протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Как заявил депутат от «Единой России» Александр Тетердинко, принятый документ закроет лазейку в законодательстве.

«Мы выступаем за то, чтобы на улицах нашего города творился порядок. Мы охраняем ваших избирателей. Когда вы несанкционированно будете встречи с избирателями проводить, и провокаторы на них придут, это поставит вас и ваших избирателей в опасность», – сказал он.

Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ состоялась на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 28 января. У протестующих не было транспарантов, так как мероприятие проходило в форме встречи депутатов с избирателями. По разным оценкам, в акции приняли участие от двух до пяти тысяч человек.

Через несколько дней после акции депутаты Заксобрания Петербурга от ЛДПР и «Единой России» подготовили запрос, адресованный главам силовых ведомств, в котором попросили наказать участников мероприятия.

Тетердинко, выступая на заседании городского парламента 1 февраля, призвал ужесточить правила согласования встреч депутатов с избирателями, заявив, что оппозиционные парламентарии «под видом встреч с избирателями могут устроить Майдан».