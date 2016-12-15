16:10

Последний оставшийся на свободе участник хакерской группы «Шалтай-Болтай» назвал «Фонтанке» свое имя, его зовут Александр Глазастиков.

Он программист из Петербурга, сейчас он находится в Эстонии. Как сказал «Фонтанке» Глазастиков, он принял решение отказаться от анонимности, поскольку намерен просить в Эстонии убежища.

Кроме того, он уверен, что российские власти уже знают его имя.

Financial Times 7 февраля опубликовала интервью с человеком, который представился Александром и назвал себя участником «Шалтая-Болтая» (FT указывала, что имя в публикации изменено).

Он сообщил, что собирается просить убежища в Эстонии, а также рассказал о своем знакомстве с предполагаемым основателем группировки Владимиром Аникеевым.