16:35

Британско-голландская Royal Dutch Shell запустила процесс публичных слушаний по программе консервации нефтегазового месторождения Brent в Северном море. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Слушания продлятся примерно два месяца, после чего Shell учтет рекомендации в ходе подготовки Brent к консервации. Соответствующая программа уже представлена компанией в Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

Подготовка участка к выводу из эксплуатации началась в 2006 году. В материалах Shell отмечается, что с 1976 года на Brent было добыто около 3 млрд баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте, или около 10% всей добычи в Великобритании.

C конца 1980-х годов добыча на месторождении постоянно сокращается. В 2011 году она была прекращена на блоке Delta, а в ноябре 2014 года – на блоках Alpha и Bravo. Еще несколько лет добыча будет продолжаться на блоке Charlie.

Заметка дополняется.