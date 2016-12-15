В Донбассе продолжаются убийства полевых командиров сепаратистов. Очередной жертвой стал один из самых известных боевиков, руководитель батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной Гиви). Он был убит из огнемета «шмель» в собственном кабинете в пригороде Донецка. Это произошло менее чем через два месяца после того, как в подъезде своего дома был взорван командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (позывной Моторола).

Организаторами убийства руководство ДНР привычно объявило украинские спецслужбы, а целью – «дестабилизацию ситуации в Новороссии». В Киеве считают, что это продолжение зачистки лидеров сепаратистов, организованной «кураторами» из Москвы, чтобы избавиться от своевольных или идейных командиров, которых сложно контролировать. Зачистка якобы нужна для предстоящей сделки с Украиной по возвращению Донбасса под ее контроль.

Война

Михаил Толстых – уроженец Иловайска (Донецкая область). Служил в украинской армии командиром танка, потом работал водителем погрузчика, охранником в супермаркете. Весной 2014 года, после Майдана и смены власти на Украине, присоединился к сепаратистам в Славянске.

Сначала Толстых был водителем у сепаратиста с позывным Прапор – ближайшего помощника одного из лидеров сепаратистов Игоря Стрелкова (Гиркина). Позднее стал командиром одного из подразделений, находившихся в подчинении Стрелкова, а уже к осени 2014 года возглавлял собственный батальон «Сомали». Участвовал в крупнейшей за время конфликта на Украине операции – боях под Иловайском (по данным украинских источников, там воевали и российские войска, присутствие которых в Донбассе официально отрицается) и в боях за аэропорт Донецка, который войскам ДНР удалось захватить после многомесячного противостояния (аэропорт в итоге был превращен в руины).

По данным украинской группы Информационное сопротивление на 2015 год, батальон «Сомали» насчитывал 300–350 человек, в него входили танковое и разведывательно-диверсионное подразделения, а также артиллерийская группа. На вооружении были танки Т-64 и Т-72, 122-миллиметровые орудия Д-30, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», противотанковые орудия «Рапира», а также минометы, зенитные установки и «стрелковое оружие полного советско-российского спектра».

Сам Толстых в одном из интервью говорил, что вооружения у него достаточно: «Есть техника, есть артиллерия, есть тяжелее еще, чем артиллерия». Присутствие российских войск в Донбассе он отрицал.

Рассказывая о начальном этапе войны, командир «Сомали» жаловался на то, что «нас слили, когда Стрелков ушел отсюда» (сам Стрелков признавал, что способствовал разжиганию конфликта, надеясь на прямое вмешательство России, но не дождался его, отступил из Славянска, а позднее покинул Донбасс).

После гибели Моторолы, с которым командир «Сомали» дружил, Гиви угрожал, что за убийство будет расплачиваться «вся Украина». «Будем захватывать [города] дальше до Киева. Я буду ровнять с землей. Как говорил один человек, за каждого убитого нужно убить миллион врагов. Мы это сделаем», – заявлял он. При этом Гиви утверждал, что воюет за «светлое будущее республики, которое будет, надеюсь, при поддержке РФ и Путина».

Обвинения

В России образ Гиви, как и Моторолы, был героизирован. Государственные СМИ называли его «живой легендой» и даже «перевоплощением знаменитого генерала войны 1812 года Петра Багратиона». В школах сепаратистской Донецкой республики о Гиви рассказывали детям. Впрочем, бывший командир Гиви Игорь Стрелков отзывался о нем скептически, называя «героем ютьюба».

Украинская Главная военная прокуратура заочно предъявила Гиви официальные обвинения в терроризме, ведении агрессивной войны и жестоком обращении с пленными. Широко известно видео, на котором он срезал погоны с украинских защитников донецкого аэропорта и заставлял их есть. Украинская пресса рассказывала, что Гиви избил одного из пленных – десантника Игоря Брановицкого, перед тем как Моторола его застрелил.

По словам представителя украинского Министерства обороны Татьяны Рычковой, убивал пленных и сам Толстых. «Это начал Гиви. Он показательно пристрелил бойца, – говорила она. – Нашим это рассказал один из российских военных, из тех, которые еще с честью, знают, что пленных не убивают. Он сказал: этот придурок застрелил вашего пацана показательно».

Претензии к Гиви, по некоторым данным, имелись и у сепаратистов. Бойцы «Сомали», судя по записям в социальных сетях, жаловались на то, что их «унижают и держат, будто в рабстве». По их словам, в батальоне процветало рукоприкладство.

Убийство и версии

Убийство произошло утром 8 февраля на базе батальона «Сомали» в пригороде Донецка Макеевке. По предварительным данным, в окно кабинета, где он находился, с улицы выстрелили из огнемета «шмель». В этом типе оружия используется термобарический боеприпас – ракета с огнесмесью. Предположительно оно применялось и при убийстве другого известного боевика – командира подразделения «Бэтмен» Алексея Беднова в 2015 году. После выстрела в здании начался сильный пожар.

Сепаратисты объявили план «Перехват», но по горячим следам никого не задержали. Их официальная версия – убийство, организованное украинскими спецслужбами.

Убийцы смогли попасть на базу, несмотря на то что она хорошо охранялась. «К вопросам безопасности Михаил Толстых подходил, пожалуй, даже более тщательно, чем другие его соратники, – сообщал Life. – Чтобы туда [в кабинет] попасть, нужно было преодолеть четыре кордона, где тебя досматривают с пристрастием, несмотря на давнюю дружбу». «Да там [в Макеевке] мышь не проскочит, не то что диверсанты с огнеметом “шмель”, – вторит житель Донецка Руслан Велигжанов. – Куча патрулей, блокпостов, охраны».

Толстых, как и Павлов, не был замечен в серьезных конфликтах с руководством ДНР (хотя МВД Украины утверждает, что у него были напряженные отношения с президентом республики Александром Захарченко – якобы из-за невыполнения приказов и «перераспределения финансовых потоков»). В недавнем интервью Гиви говорил, что был в гостях у Захарченко, они «нормально пообщались и пришли к определенным пунктам» (из этого можно было заключить, что определенные разногласия все же были).

В Киеве считают, что смерть Гиви – эпизод операции по зачистке полевых командиров, ставших ненужными Москве. «Идет зачистка особо одиозных фигур, которые в сегодняшних реалиях уже не нужны, грязная работа выполнена, – полагает бывший глава украинской разведки Николай Маломуж. – Идет замена на более незапятнанных людей, которые готовы к переговорам и могут войти в новые органы власти после того, как будет запущен политический процесс по российской версии».

В правительстве Украины считают, что рано или поздно процесс передачи ДНР и ЛНР Украине начнется – например, по финансовым причинам. При таком сценарии, по мнению замминистра по оккупированным территориям Геория Туки, добровольцы, воевавшие с украинской армией, потенциально могут стать проблемой и для России, если решат выехать с Украины в РФ. «Иметь у себя за спиной людей, которые прочувствовали, что такое оружие в руках, видели смерть, узнали, что такое бесконтрольная власть, что такое бесконтрольное обогащение, – не является мечтой руководителя любого государства», – рассуждал он.