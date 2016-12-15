Все мы время от времени корим себя за отсутствие силы воли. Съел лишнее, отвлекся от работы на Facebook, предпочел полезной книге бесполезный сериал – все это мы привыкли объяснять сиюминутной слабостью, именно ее мы виним во многих неправильных решениях. Понятиями силы воли и самоконтроля оперирует наука, нейробиологи исследуют, как действуют эти механизмы в мозге, а множество психологов и коучей предлагают нам советы о том, как улучшить самоконтроль и стать более собранной и правильной версией самих себя. Однако сегодня концепция силы воли переживает не лучшие времена – некоторые ученые сомневаются в том, следует ли нам вообще обращаться к ней.

Идеи о силе воли и самоконтроле можно проследить как минимум до раннего христианства. Блаженный Августин, живший в IV-V веке, описывал свободную волю человека как единственно верный способ избежать грехопадения. В эпоху Просвещения шотландский философ Дэвид Юм и другие рассматривали волю как главный источник активности человека, хотя Юм и отрицал свободу воли, настаивая на том, что поступки – результат эмоциональных импульсов. В XIX веке, когда религия теряла свою силу, мыслители рассуждали о том, сможет ли необразованный народ сохранить высокие моральные стандарты, и самоконтроль стал обсессией. Именно тогда появились первые «руководства» по самоконтролю, проповедовавшие «самоотрицание» и неустанную стойкость. Первое словарное упоминание силы воли в Оксфордском словаре 1874 года относилось к пьянице, в котором «деградировавшие аппетиты победили моральную силу».