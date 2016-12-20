Со второй половины XVI века, когда королева Елизаветы I устранила главного конкурента в борьбе за мировое господство – Испанию, разгромив «Великую армаду», Англия почти четыре столетия оставалась сильнейшей мировой державой и «владычицей морей». В начале XIX века бросивший ей вызов Наполеон лишился своей империи и закончил жизнь на одном из бесчисленных островов, принадлежавших британской короне. Столетие спустя Великобритания, умело используя ресурсы колоний и союзников по Антанте, вышла победителем из мировой войны, увеличив территорию еще на 4,5 миллиона квадратных километров за счет немецких колоний.

Но к концу 1930-х годов за мировое лидерство с Великобританией уже в полный рост соперничали США, ставшие ведущие промышленной державой планеты. Помимо этого Лондону, все еще полагавшемуся на мощь главного калибра своих линкоров, приходилось выдерживать давление региональных конурентов – Италии в Средиземноморье и Северной Африке и Японии в Тихом океане. Первоначально в Лондоне даже рассматривали японцев как потенциальных союзников в возможном противостоянии с США на Тихом океане, но агрессивная политика Японии в Китае, а потом и сближение Токио с Берлином, уже развязавшим войну в Европе, привели к подписанию в августе 1941 Атлантической хартии. Это сделало США военным союзником Великобритании, которая к тому моменту уже была сильно обеспокоена судьбой своих колоний на Дальнем Востоке.

Крепость за два миллиарда

Эта обеспокоенность нашла отражение в так называемой «Сингапурской стратегии» – военных планах британского Адмиралтейства, целью которых было предотвратить атаку Японии на Индию и Австралию. Как следует из названия, стратегия была завязана на Сингапуре – острове, который британское правительство в межвоенные годы решило превратить в свою главную военно-морскую базу на Дальнем Востоке и неприступную крепость, какой в Европе уже не одно столетие являлся Гибралтар (во время Второй мировой аналогичную функцию с не меньшим успехом выполняла и Мальта).