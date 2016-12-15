Социальные сети влияют на прочность брака – в США уже более 60% подавших на развод указывают Facebook в качестве источника получения негативной информации, которая привела к расставанию. Агентство Gallup прогнозирует, что к 2020 году социальные сети станут главной причиной разводов в США и Европе. Как соцсети влияют на отношения и мешают ли они в браке россиянам?

Кладезь информации

Впервые о том, что социальные сети приводят к разводам, заговорили в 2009 году – соцсеть Facebook тогда существовала всего три года. Cотрудники британского сервиса для оформления развода DivorceOnline проанализировали пять тысяч заявлений на развод, поданных в течение одного месяца. В 989, или почти в 20% из них, Facebook упоминали в качестве одной из причин разногласий между партнерами. Как правило, к расторжению брака приводила обнаруженная интимная переписка в соцсети с посторонними людьми.

Более масштабное исследование было проведено в 2010 году в США. Тогда 81% членов Американской академии юристов по бракоразводным процессам подтвердили, что в последние пять лет значительно увеличилось количество споров, связанных с поведением в социальных сетях. Из всех участников опроса 66% назвали Facebook основным источником информации, приводящей к разводам. В академии этот процесс назвали закономерным: чем больше пользователи делятся личной информацией в социальных сетях, тем выше вероятность, что ее будут использовать.

Но теперь не только юристы, но и сами пользователи социальных сетей признают их влияние на личную жизнь. Юридическая компания Slate and Gordon провела исследование, опросив две тысячи британцев, состоящих в браке. Один из семи респондентов сказал, что задумывается о разводе после определенных действий партнера в Facebook, Skype, Snapchat, Twitter или What’sApp; 25% респондентов признались, что за последнюю неделю у них была как минимум одна ссора с партнером из-за социальных сетей, а 17% сказали, что они ссорятся из-за этого каждый день. Основными причинами размолвок становится переписка с бывшими партнерами, флирт с незнакомцами, а также обнаруженные интимные фото, рассказал глава Slater and Gordon Эндрю Ньюбери. В практике британского адвоката Сэма Холла был случай, когда супружеская неверность вскрылась благодаря iCloud. Cупруг обменивался интимными фотографиями с другой женщиной, а фотографии синхронизировались на айпаде, который лежал дома.

58% британцев признались, что знают логин и пароль своего партнера, хотя он об этом не подозревает

Социальные сети дают и массу другой информации, которая может подорвать доверие к партнеру, – например, о его истинном финансовом положении, отмечает управляющий партнер юридической фирмы Lake Legal Лин Аюртон. Выяснить скрытые подробности через социальные сети несложно: 58% британцев признались, что знают логин и пароль своего партнера, хотя он об этом не подозревает. Фотографии из отпуска, ресторанов, а также данные о работе, которыми люди любят делиться в социальных сетях, часто говорят сами за себя. Например, благодаря профилю в LinkedIn американскому адвокату Бену Каррасу удалось доказать наличие у бывшего партнера его клиента побочного бизнеса и добиться, чтобы тот платил больше алиментов.

Виртуальное счастье

Американские и чилийские ученые в 2014 году провели совместное исследование о взаимосвязи разводов и социальных сетей. Они проверяли две гипотезы. Первая – использование социальных сетей ослабляет брак. Вторая – люди, неудовлетворенные браком, начинают пользоваться соцсетями чаще.

Исследователи сопоставили уровень проникновения Facebook и статистику разводов в 43 штатах Америки, а также опросили состоящих в браке американцев от 18 до 39 лет о роли социальных сетей в их жизни. В итоге они пришли к выводу, что рост проникновения Facebook влияет на число разводов. Одна из моделей показала, что при увеличении числа пользователей соцсети на 20% число разводов растет в среднем на 4,3%.

Между тем, сколько времени человек проводит в соцсетях, и тем, насколько он доволен своим браком, тоже была обнаружена корреляция. Проводя опрос, исследователи просили оценить, насколько респонденты счастливы в браке, используя для этого определенную шкалу. Результаты показали, что люди, которые не пользуются соцсетями, примерно на 11% делают своих партнеров счастливее по сравнению с теми, кто проводит в них больше четырех часов в сутки. Гипотеза, что люди, неудовлетворенные браком, чаще пользуются соцсетями, тоже подтвердилась. Те, кто проводит в них по нескольку часов в день, были недовольны своим браком примерно на 7% больше по сравнению с теми, кто соцсетями не пользуется.

Также исследователи сопоставили ответы респондентов с одинаковым уровнем образования и доходов, но с разным отношением к Facebook. Среди тех, кто обходится без социальных сетей, но думает о разводе, оказалось 16,3% респондентов, а среди тех, кто много времени проводит в Facebook, – 31,9%.

В пользу первой гипотезы говорят и многочисленные исследования психологов о зависимости от социальных сетей. Среди симптомов такой зависимости: пренебрежение личной жизнью, постоянная смена настроения, эскапизм и другие. Вторая гипотеза также находит объяснение в теории о социальной поддержке, которую человек ищет через взаимодействие с другими людьми. Социальные сети облегчают этот поиск. Но потребность в общении через них растет, когда человек не находит эмоциональной поддержки в реальной жизни.

Бедность против Facebook

Исследований о взаимосвязи числа разводов и соцсетями в России корреспонденту Republic обнаружить не удалось. По данным ВЦИОМа, самые распространенные поводы для развода в стране – это бедность и невозможность прокормить семью, а также измена и неумение находить компромиссы. За первые восемь месяцев 2016 года в России развелись более 402 тысяч человек, это на 7,3% больше, чем годом ранее.

Специалисты, которые занимаются семейными проблемами, подтверждают, что социальные сети деструктивно влияют на институт брака и в России. Юрист Дмитрий Ярошенко утверждает, что в его практике с социальными сетями или компьютерными играми связан каждый третий случай развода. Чаще всего в распадающихся семьях подающие на развод жалуются на зависимость супруга от «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Семейный психолог Борис Новодержкин подтверждает, что социальные сети все чаще становятся причиной разводов, но, по его мнению, они лишь следствие и инструмент, а не причина проблем во взаимоотношениях.

В самих бракоразводных процессах соцсети в России играют меньшую роль, чем на Западе, отмечает адвокат компании «Князев и партнеры» Павел Попов. В американском и британском законодательстве доказанный (в том числе с помощью соцсетей) факт измены может влиять на раздел имущества, если это условие прописано в брачном договоре. В России интимная переписка или другие доказательства не будут иметь значения для суда, так как брачные соглашения регламентируют имущественные вопросы, а не права и обязанности супругов, объясняет он.

Влияние соцсетей не единственная причина роста числа разводов в мире. Во многом это связано и с тем, что развод становится все более приемлемым явлением в обществе. Кроме того, согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития «Будущее семей – 2030», на число разводов неминуемо влияет рост мобильности населения.