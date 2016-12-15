19:11

Производитель собачьего корма Evanger's Dog Food из Иллинойса отозвал пять партий продукта из-за найденного в нем пентобарбитала. Об этом сообщает AP.

Корм из этих партий продавался в 15 штатах. В компании уточнили, что пентобарбитал обнаружили только в одной из них, но решили отозвать все партии, изготовленные на той же неделе.

После употребления корма пять собак заболели, одна умерла, добавляет AP. Как заявили в Evanger's Dog Food, в появлении пентобарбитала в корме виноват один из поставщиков компании, производитель больше с ним не работает.

Пентобарбитал – барбитурат быстрого действия, при передозировке он приводит к смерти от остановки дыхания. Его применяют, как пишет AP, в том числе для эвтаназии. В США при помощи пентобарбитала усыпляют животных.