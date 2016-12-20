18:51

В Минпромторге определили основные правила легальной продажи алкоголя через интернет, сообщил РБК заместитель министра Виктор Евтухов.

Лицензию на дистанционную торговлю алкоголем получат компании, которые имеют лицению на его оптовую продажу или производство, сказал Евтухов.

Росалкогольрегулирование будет вести специальный реестр, сайт, который в этот реестр не войдет «автоматически признается незаконным и подлежит досудебной блокировке».

Доставлять заказы можно будет только в то время, в какое разрешена розничная продажа алкоголя в конкретном населенном пункте или регионе.

Курьеры должны передавать заказ только совершеннолетним, соответственно, курьер вправе потребовать удостоверение личности. Оплачивать заказы следует только банковской картой, которая позволяет идентифицировать покупателя, заключил замминистра.

По словам Евтухова, эти меры можно законодательно закрепить «в ближайшее время». В конце прошлого года похожую схему предлагали российские ритейлеры.

Дистанционная продажа спиртного запрещена в России с 2007 года. В августе 2015 года Минпромторг предлагал отменить этот запрет, в 2016 году этим вопросом занялось Минэкономразвития.