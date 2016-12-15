19:43

Международный союз биатлонистов (IBU) предложит России отказаться от чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.

Если Россия не согласится, спортивная федерация отнимет турнир в одностороннем порядке, уточнил собеседник агентства.

«IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира», – сказал Майгуров.

СБР должен ответить на это письмо до 24 февраля. Новое место проведения турнира определят в 2018 году.

Журналист немецкого издания ZDF Нильс Кабен 8 февраля сообщил, что Россия лишили чемпионата 2021 года. В СБР назвали это «бредом».

Заметка дополняется.