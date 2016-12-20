21:27

Последний оставшийся на свободе участник хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александр Глазастиков рассказал о методах взлома электронной почты российских чиновников. Об этом он сообщил в интервью «Дождю».

Для получения паролей от электронной почты хакеры использовали фишинг. Глазастиков отметил, что вирусной рассылкой занимались анонимные хакеры, работающие за вознаграждение.

«На профильных форумах, если поискать, можно встретить большое количество объявлений “Взломаем электронную почту на “Мейле””. Те люди, которые занимались взломом, были найдены там же», – рассказал он.

Украденную информацию Глазастиков получал в виде скачанного архива электронной почты от основателя «Шалтая-Болтая» Владимира Аникеева. Он также заявил, что Аникеев не использовал подставные сети Wi-Fi в кафе, куда ходят чиновники.

«Это утка, может, он и сидел в этих кафе, но не системно. Все более просто», – сказал Глазастиков.

Он также сообщил «Дождю», что хакеры «Шалтая-Болтая» пошли на сделку с сотрудниками ФСБ после того, как спецслужба вычислила членов группы. Хакеры должны были предупреждать ФСБ о готовящихся сливах. В обмен на это сотрудники спецслужбы обещали не арестовывать участников «Шалтая-Болтая».

Ранее Александр Глазастиков раскрыл свою личность и объявил о намерении просить убежища в Эстонии.

Группа «Шалтай-Болтай» стала известна в конце 2013 года, когда на ее сайте был опубликован текст новогоднего обращения президента Владимира Путина до его показа на федеральном телеканале. После этого в блоге регулярно публиковалась конфиденциальная переписка высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. В середине 2014 года блог «Шалтая-Болтая» был внесен в реестр запрещенных сайтов.

Основателя группировки Владимира Аникеева арестовали в ноябре 2016 года. Позже его дело связали с делом о госизмене в ФСБ, по которому были арестованы также начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.