22:52

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев может уйти в отставку. Об этом «Дождю» сообщили источники в Кремле.

Представитель Ковалева отказался комментировать эту информацию. По словам собеседника телеканала, решение об отставке связано не столько с трудностями в регионе, сколько с проблемами со здоровьем действующего губернатора.

Приемником Ковалева может стать депутат Госдумы и бывший вице-губернатор Калужской области Николай Любимов, отметил источник «Дождя». Сам Любимов заявил, что ничего о возможном назначении не знает.

Заметка дополняется.