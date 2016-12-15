8 февраля, 23:41

Заместитель начальника центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Правиков стал фигурантом дело о получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к спецслужбе, и двух топ-менеджеров на IT-рынке.

«Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой»,– уточняет собеседник издания.

Правиков несколько лет возглавлял ключевое направление центра, ответственное за экспертизы при расследовании преступлений в сфере высоких технологий, отмечает «Коммерсантъ». Собеседники издания называют его «легендой в сфере информационной безопасности».

Следственное управление ФСБ несколько месяцев ведет расследование по делу о государственной измене. Ранее в связи с этим были арестованы начальник отдела ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев.

Источники издания утверждают, что процессуально дела о госизмене и коррупции не связаны.

Собеседник «Коммерсанта» отмечает, что расследование против Правикова последовало за конфликтом с руководством, произошедшего в октябре-ноябре 2016 года. Разногласия возникли из-за того, что Правиков собирался перейти на службу в Центр защиты информации и специальной связи ФСБ.