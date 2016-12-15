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Координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзу-младшего вывели из искусственной комы. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров в фейсбуке.

«Хотелось бы предостеречь от излишнего преждевременного оптимизма – пока еще состояние продолжает оставаться тяжелым», – отметил Прохоров.

При этом, по словам адвоката, почти полностью восстановилась работа сердца, отключен гемодиализ, некоторое время Кара-Мурза-младший обходится без аппарата искусственной вентиляции легких.

Владимира Кара-Мурзу экстренно госпитализировали утром 2 февраля. Его адвокат утверждал, что у политика обнаружили симптомы отравления, аналогичные тем, которые были у него во время прошлой госпитализации в мае 2015 года. На следующий день пациента ввели в искусственную кому.

Следственный комитет начал проверку после госпитализации Кара-Мурзы-младшего. Врачи диагностировали у пациента «острую интоксикацию неизвестным веществом». При этом медики полагают, что диагноз не означает, что политик был отравлен.

Адвокат Кара-Мурзы отстаивает версию отравления. В интервью «Интерфаксу» Прохоров напоминает, что в прошлый раз врачи назвали причиной интоксикации принимаемые политиком лекарства. В этот раз Кара-Мурза не принимал медикаменты, отмечает адвокат, поэтому «ситуация более загадочная, на лекарство списать нельзя».