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Палата общин британского парламента одобрила законопроект о начале выхода Великобритании из ЕС, передает Reuters.

В поддержку проекта выступили 494 депутата, против высказались 122 члена палаты. Документ передан на рассмотрение палаты лордов.

В конце января Верховный суд Великобритании потребовал голосования в парламенте о начале выхода из ЕС. В итоговом вердикте отмечалось, что так как выход из ЕС повлечет за собой неизбежное изменение британского законодательства, правительство должно согласовать свои действия с решением парламента.

Суд также постановил, что правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не имеют права блокировать процедуру Brexit.

Позже правительство Великобритании опубликовало законопроект о запуске Brexit.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС прошел июне 2016 года. Более половины проголосовавших поддержали Brexit. Тереза Мэй, возглавившая правительство после отставки Дэвида Кэмерона, заявляла о планах начать процедуру выхода из ЕС до марта 2017 года.