Сколько раз в день вы пользуетесь поисковыми сервисами: от Google, «Яндекса» или, если вы живете в Китае, Baidu? А их онлайн-переводчиками? Скорее всего, часто, если не постоянно. Например, Google Translate в месяц обрабатывает запросы более полумиллиарда человек. Но знаете ли вы, что, каждый раз вбивая поисковый запрос или текст для перевода, вы лично участвуете в обучении компьютера? Революция в технологиях машинного обучения происходит прямо на наших глазах – IT-гиганты совершенствуют их и наперегонки внедряют во все свои продукты и сервисы – онлайн-переводчики, навигаторы, виртуальные помощники. О том, каких результатов машины добились, копируя работу человеческого мозга, Republiс поговорил со специалистами «Яндекса».

Опутали все

Первая ячейка искусственного нейрона была предложена еще в 1943 году, а через 15 лет – то есть еще до появления интернета – американский ученый Фрэнк Розенблатт разработал модель первой искусственной нейронной сети. Но тогда наука отдала предпочтение более простым алгоритмам машинного обучения. Для развития нейросетей не хватало мощности компьютеров и количества данных. Теперь обе проблемы решены.

Нейросеть – это математическая модель, на основе которой пишутся программы. В отличие от других способов машинного обучения она моделирует работу нервных клеток живого организма, только в очень упрощенном виде, хотя по числу нейронов искусственные сети давно превзошли человеческий мозг (у человека в нем 86 млрд нейронов, а ученым IBM еще пять лет назад удалось создать нейронную сеть из 350 млрд искусственных нейронов).