02:49

Туроператоры отказываются от продажи горящих туров из-за кризиса на туристическом рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.

Если до 2014 года на горящие путевки приходилось около 15% продаж, то теперь их «практически нет», отмечает представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов. По оценке директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, на такие предложения сейчас приходится 3–5%.

Исчезновение горящих туров связано с изменением правил на рынке, объясняет Игорь Блинов.

«Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы», – отметил он.

Еще одной причиной отказа туроператоров от горящих предложений Майя Ломидзе называет отсутствие на рынке массовых туристических направлений, в том числе, Египта. Также на это могло повлиять снижение комиссии турагентов с дисконтных путевок: с 30% до 12–13%.

Эксперты отмечают, что летом 2017 сегмент может незначительно вырасти за счет возвращения Египта на массовый рынок.

Горящие туры продаются менее чем за неделю до предполагаемого вылета, что позволяет покупателю приобрести их со скидкой. Такой формат начал набирать популярность в 2000-х годах и достиг пика летом 2014 года. Это спровоцировало массовый демпинг на туристическом рынке и стало одной из причин серии банкротств и кризиса доверия на рынке организованного туризма.