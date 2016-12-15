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Сенат США утвердил предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру на пост генерального прокурора, передает Reuters.

В поддержку Джеффа Сэшнса выступили 52 члена сената, против высказались 47 человек.

В конце января Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора Салли Йетс после критики своего указа об ужесточении миграционной политики.

Йетс, которая возглавляет Министерство юстиции США, ранее распорядилась, чтобы юристы ведомства не защищали в суде постановление президента. В заявлении о ее увольнении утверждается, что она «предала Министерство юстиции».

Республиканец Сэшнс стал одним из первых сторонников Трампа в его президентской кампании. Он также известен своей жесткой позицией по вопросу миграции.