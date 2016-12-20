06:09

Следователи МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд рублей у компании «Газпром нефть», сообщает «Коммерсантъ».

Расследование ведется в отношении «неустановленных лиц» среди руководства и сотрудников компании «Сервис-терминал», отмечает издание.

По версии следствия, в 2011 году компания получила от «Газпром нефти» более 58 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Однако «Сервис-терминал» отчитался о расходовании только 46,8 млрд рублей. Следствие считает, что около 2 млрд рублей были выведены в офшоры.

Еще 10 млрд рублей стали предметом судебного разбирательства в августе 2016 года. Тогда «Газпром нефть» обратилась в арбитраж с иском о «необоснованном обогащении» компании-брокера.

Летом 2016 года «Сервис-терминал» подал в суд заявление о собственном банкротстве. Сейчас в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий.