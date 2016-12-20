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Предполагаемый организатор атак 11 сентября Халид Шейх Мохаммед обратился с письмом к бывшему президенту США Бараку Обаме. Послание, датированное 2015 годом, было опубликовано 8 февраля газетой Miami Herald.

«Это не мы начали войну против вас 11 сентября. Это были вы и ваши диктаторы на нашей земле», – говорится в обращении Обаме, которого Мохаммед называет «головой змеи» и «президентом страны угнетения и тирании».

Предполагаемый террорист привел в письме список военных вмешательств США в конфликты за рубежом «от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы» и отметил, что не боится смертной казни и «никогда не станет просить милости» у американцев.

Мохаммед также напомнил про операцию по убийству лидера «Аль-Каеды» Осамы бин Ладена, укорив «хорошо знакомого с правами человека» Обаму в том, что убийство произошло без суда, а тело бин Ладена было «брошено в море» вместо выдачи родственникам.

51-летний Халид Шейх Мохаммед по версии американских властей является главным организатором терактов 11 сентября. Он был пойман в Пакистане в 2003 году и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2008 году ему были предъявлены официальные обвинения, сейчас суд над Мохаммедом продолжается.

Письмо Мохаммеда Обаме 44-й американский президент получил незадолго до своего ухода с поста. До этого на протяжении двух лет сотрудники Гуантанамо отказывались передавать его; им пришлось сделать это после того, как суд признал, что обвиняемый имеет право на обращение к президенту.