11:49

Банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, подал в Арбитражный суд Москвы иск к Альфа-банку. Как говорится в карточке дела, сумма исковых требований к Альфа-банку составляет около 10,6 млрд рублей.

Суть претензий «Пересвета» пока не раскрывается. Также суд пока не определил дату рассмотрения поданного заявления.

В ноябре 2016 года РБК со ссылкой на неназванные источники сообщило, что «Пересвет» в своей работе использовал схемы для обхода требований ЦБ, и одним из примеров таких схем стала сделка с Альфа-банком. В ходе сделки «Пересвет» привлек финансирование у Альфа-банка в размере 5,4 млрд рублей. При этом размер гарантийного депозита по займу составил почти 100% заемных средств.

С октября прошлого года в «Пересвете» работает временная администрация, введенная Центробанком сроком на полгода. Она должна принять решение, будет ли «Пересвет» санирован. Ожидается, что финансовую помощь банк может получить через механизм bail-in (принудительную конвертацию требований кредиторов в субординированные облигации).