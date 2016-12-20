К науке современное российское общество относится с трепетом. Престиж науки высок. Отличным аргументом в пользу этого тезиса может служить история с гомеопатией. После того, как в своем втором меморандуме комиссия РАН по борьбе с лженаукой исключила гомеопатию из числа наук, в соцсетях на защиту сладких шариков, избавляющих от любых болезней, поднялись без преувеличения тысячи людей всех возрастов и профессий. Споры о гомеопатии заставили сограждан забыть на время про Украину, Сирию и Трампа. Воспоминания о чудесных исцелениях оказались даже важнее, чем история гибели прославленного ополченца Гиви. В защиту гомеопатии выступил Леонид Рошаль, а один из авторов меморандума – Денис Рощин – даже лишился работы в одном из ведомственных НИИ Минздрава. По его словам – как раз из-за гомеопатии, хотя начальство Рощина называет другие причины.

Кстати, первый меморандум комиссии по лженауке, вышедший в мае 2016 года, никаких споров почему-то не вызвал. Никто не бился за право называться наукой для дерматоглифики – методике определения способностей человека по отпечаткам пальцев, которую в РАН объявили обыкновенным шарлатанством. Существует, то есть, в общественном сознании какая-то особая невербализованная иерархия лженаук, – вот и за фильтры Петрика никто не вступился, хотя буквально вчера выяснилось, что «Единая Россия» исключила из числа партийных проектов проект «Чистая вода», наделавший в свое время много шума и съевший немало денег.

Происходят, впрочем, вокруг отечественной науки истории чуть менее веселые, чем споры о судьбе лечебных шариков Фридриха Ганемана.