13:04

Установив пограничную зону на границе с Белоруссией, Россия приравняла белорусов к иностранцам, что противоречит духу отношений двух стран. Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, передает «Интерфакс».

«Установлением погранзон Россия приравняла белорусов к гражданам третьих стран, к иностранцам. А вот это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних отношений Беларуси и России», – сказал он.

Мирончик отметил, что конфликтных ситуаций из-за установления пограничной зоны пока не возникало, «но и совсем мало времени прошло».

«Весьма показательно, что на границе РФ с другими странами такого нет, за исключением непростого участка российской границы в районе острова Сахалин и Курил», – добавил представитель МИД Белоруссии.

Глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о введении пограничной зоны на границе с Белоруссией в в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Источник «Дождя» в Кремле пояснил, что погранзона установлена в ответ на введение Минском пятидневного безвизового режима для граждан США и Евросоюза.

Позже в российской спецслужбе пояснили, что погранзона предназначена для борьбы с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой, и не повлечет за собой досмотр людей, машин и грузов. В ФСБ также добавили, что ограничений при пересечении границы для белорусов и россиян не будет.