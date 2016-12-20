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Группа «Сафмар», контролируемая семьей Гуцериевых, сохранит бренд «Эльдорадо». Об этом сообщил Саид Гуцериев, который также занимает пост председателя совета директоров «Эльдорадо», передает РБК.

«В целом, итоги года демонстрируют высокий уровень доверия рынка к бренду “Эльдорадо”, его конкурентоспособность на долгосрочную перспективу, вне зависимости от дальнейших планов развития группы в сегменте бытовой техники, электроники и товаров для дома», – отмечается в заявлении бизнесмена.

Ранее новые владельцы сети предполагали объединить принадлежащие им активы на рынке электроники под брендом «М.Видео». Группа «Сафмар» объявила о покупке контрольного пакета этой сети у ее основателей Александра Тынкована и Павла Бреева в середине декабря 2016 года.

До этого «Сафмар» стала владельцем сетей «Эльдорадо» и «Техносила». Участники рынка предполагали, что в дальнейшем оба ритейлера будут объединены. 9 февраля аналитики отметили, что группа в процессе объединения приобретенных активов «достаточно безболезненно» сможет отказаться от бренда «Техносила».

Семья Гуцериевых в августе 2016 года заняла первое место в рейтинге богатейших кланов России, который составил Forbes. Состояние Михаила Гуцериева, его брата Саит-Салама, сына Саида и племянника Микаила Шишханова журнал оценил в $9,8 млрд.