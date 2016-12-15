13:37

На атомной электростанции Фламанвиль на северо-западе Франции произошел взрыв, передает издание Ouest France.

Взрыв произошел около 10 часов утра по местному времени. По данным издания, несколько человек могли пострадать в результате происшествия.

Власти сообщают, что угрозы выброса радиоактивных веществ нет, так как взрыв не затронул ту часть станции, где находится атомный реактор. Собеседники агентства Reuters также подтвердили отсутствие угрозы радиоактивных выбросов.

АЭС находится в регионе Нижняя Нормандия, на берегу пролива Ла-Манш.