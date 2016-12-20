Недавно Илья Варламов опубликовал съемку самого неблагополучного с его точки зрения района на окраинах Петербурга – Западного Мурино. По свидетельству блогера, вокруг двадцати трех многоэтажных комплексов, стоящих прямо в поле, разгуливают преступники и бегают крысы. Варламов известен своей эксцентричностью, но с фактами не поспоришь: Мурино и правда, представляет собой экстремальный пример современного российского градостроительства. Другое дело, что пример далеко не единственный – это проблемы всей современной городской России.