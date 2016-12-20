14:21

Акция активистов «Другой России» у московского офиса «Роснефти» объясняется провокациями структур Михаила Ходорковского. Об этом говорится в пресс-релизе нефтяной госкомпании 9 февраля.

«Эффективные действия по предотвращению провокации стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского», – отмечается в релизе.

Как напомнили в компании, 21 января представители «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге, однако тогда активистам удалось скрыться до прибытия полиции. В блоге основателя «Другой России» Эдуарда Лимонова приводился текст листовки, в которой активисты призывали к национализации сырьевой отрасли и стратегических промышленных предприятий.

В «Роснефти» рассказали, что акцию удалось пресечь благодаря действиям службы безопасности компании совместно с ФСБ и МВД РФ. В результате были задержаны 12 активистов незарегистрированной партии (в том числе несовершеннолетние), которые потом были отправлены в ОВД «Якиманка».

В пресс-службе «Другой России» заявили «Интерфаксу» 9 февраля, что все задержанные активисты отпущены из ОВД. В их отношении были составлены протоколы по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Как ранее сообщала «Медиазона» со ссылкой на одного из руководителей «Другой России» Александра Аверина, 8 февраля активисты пытались вывесить на центральном офисе «Роснефти» баннер с надписью «Капитализм – дерьмо». Аверин пояснил, что «Другая Россия» требует национализировать нефтяную компанию.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с телеканалом «Дождь» заметил, что пресечение акции – «чрезвычайно позитивно не только для общей обстановки, для компании и для страны, а еще и для участников, исполнителей этой акции, потому что это дети. Нехорошо использовать детей с риском для них попасть в очень тяжелые обстоятельства». «Я не думаю, что Эдику Лимонову нужны ходорковские деньги. А то, что им нужно его еще и запачкать, – это точно», – добавил Леонтьев.

Сам Лимонов заявил «Интерфаксу»: «Никакого отношения, кроме враждебного, к Михаилу Ходорковскому мы не имеем».