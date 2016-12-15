Во вторник, 7 февраля, диссертационный совет исторического факультета МГУ отказался рассматривать вопрос о лишении степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского. Заявление с требованием проверить его диссертацию подали в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Совет объяснил свое решение тем, что в отношении диссертации не выдвигаются обвинения в плагиате – а значит, и рассматривать было нечего.

Это объяснение с трудом выдерживает критику. Во-первых, основные претензии к диссертации Мединского касаются не плагиата, а ненаучного характера работы (и это может быть основанием для лишения степени), а во-вторых, пункт о недобросовестных заимствованиях в заявлении формально был.

В истории с диссертацией Мединского с самого начала было много странностей. Сначала ВАК поручила оценить ее Уральскому федеральному университету, который, по неофициальным данным, собирался дать на работу отрицательный отзыв. Но Мединский попросил отложить заседание, а затем ВАК отозвала диссертацию из УрФУ из-за истечения сроков рассмотрения (по регламенту – два месяца).

В декабре стало известно, что диссертация будет направлена в МГУ. Но, как выяснилось, при отправке диссертации ВАК, во-первых, по ошибке отправила бумаги на другой факультет (из-за этого был потерян один месяц из двух, отведенных на рассмотрение), а во-вторых, вопреки процедуре не приложила саму диссертацию: рассматривать на предмет ненаучности оказалось нечего.

Тем не менее, отказ диссовета МГУ от рассмотрения диссертации вызвал критику даже среди самих членов совета. Голосовавший против решения завкафедрой истории России XIX века Сергей Мироненко назвал его «грубым нарушением нормативных документов ВАК», а профессор УрФУ Алексей Мосин – «постыдной историей». Сам Мединский заявил, что относится к решению «с уважением».

Из 19 членов диссовета МГУ, присутствовавших на заседании 7 февраля, шесть – Леонид Бородкин, Антон Горский, Николай Ерофеев, Лидия Кошман, Сергей Мироненко и Борис Флоря – проголосовали против решения. Ерофеев позже в тот же день скончался.

Republic поговорил с пятью членами диссертационного совета МГУ – как голосовавшими «за», так и «против». Все они попросили об анонимности.